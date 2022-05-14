'Utanıyorum' deyip açıkladı! Yıllar sonra acı itirafıyla Uğur Yücel yürekleri dağladı: Meğer babası...

Yücel, "Kendinizi en çok oyuncu mu, yönetmen mi yoksa senarist olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna ""Neyi yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum ama yapamıyorum. Ben bu yaşa kadar hiçbir şey olmadığımı düşünüyorum. Unvanların hepsini kendime konduramıyorum aslında, hâlâ arıyorum." yanıtını verdi.