'Utanıyorum' deyip açıkladı! Yıllar sonra acı itirafıyla Uğur Yücel yürekleri dağladı: Meğer babası...
Son olarak Hakim, Uysallar, Kırmızı Oda ve Fatma yapımlarıyla rol alan usta oyuncu Uğur Yücel, yıllar sonra yaptığı acı itiraf herkesi üzdü.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali’nde usta oyuncu Uğur Yücel gençlerle buluştu. Yücel yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı.
Yücel, "Kendinizi en çok oyuncu mu, yönetmen mi yoksa senarist olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna ""Neyi yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum ama yapamıyorum. Ben bu yaşa kadar hiçbir şey olmadığımı düşünüyorum. Unvanların hepsini kendime konduramıyorum aslında, hâlâ arıyorum." yanıtını verdi.
Yücel "Bazen kendimi izlediğimde beğenmiyorum. Hatta monitörden oyunuma bakarken bağırdığım oluyor. Benim tercihim; yazmak ve yönetmek ama yazmak daha çok sanıyorum. " dedi.
Yücel "Yönetmenlikte memnun olduğum yerler oldu ama oyunculukta henüz öyle bir tatminim yok. Bir sahne oynuyorsun, galiba oldu diyorsun ama olmuyor. Hoca oldum üniversitede, onu da kendime konduramadım bir kere." ifadelerine yer verdi.