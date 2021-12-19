'Utanıyorlar' deyip Sana Söz'ün Aysel'i Ayçin İnci konuştu: İntihar sebebi olabiliyor

Nasılsınız? Hem duygusal hem zihinsel olarak şu sıra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Eyvah! (Gülüyor) ‘Sana Söz’de hayat verdiğim Aysel karakteriyle ödül aldım, onun mutluluğunu, keyfini yaşıyorum. Onun dışında “Tebdilimekanda ferahlık vardır” dedim ve 14 yıldır yaşadığım yerden taşınma kararı aldım. Onun heyecanı da var üzerimde. Yeniliklere açık olduğum, umutlu olduğum bir süreçteyim kendi adıma ama bir yandan da hayatın geneline bakınca elbette şu sıra herkesin yaşadığı kaygıları ben de yaşıyorum.