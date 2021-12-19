'Utanıyorlar' deyip Sana Söz'ün Aysel'i Ayçin İnci konuştu: İntihar sebebi olabiliyor
Sana Söz dizisinin 41 yaşındaki başarılı oyuncusu Ayçin İnci hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
Star TV'de geçen hafta final yapan Sana Söz dizisinde başrolü Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak ile paylaşan Ayçin İnci, Posta gazetesinden Oya Çınar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Nasılsınız? Hem duygusal hem zihinsel olarak şu sıra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Eyvah! (Gülüyor) ‘Sana Söz’de hayat verdiğim Aysel karakteriyle ödül aldım, onun mutluluğunu, keyfini yaşıyorum. Onun dışında “Tebdilimekanda ferahlık vardır” dedim ve 14 yıldır yaşadığım yerden taşınma kararı aldım. Onun heyecanı da var üzerimde. Yeniliklere açık olduğum, umutlu olduğum bir süreçteyim kendi adıma ama bir yandan da hayatın geneline bakınca elbette şu sıra herkesin yaşadığı kaygıları ben de yaşıyorum.
Herkes benzer kaygılar içinde. Kendinizi bu olumsuz duygulardan korumak için bir kaçış noktanız, yönteminiz var mı?
Valla gündem ortada. Her meslek ve yaş grubundan insan benzer duygular içinde, haklısınız. Hem ekonomik hem psikolojik problemler yaşanıyor. Etrafımda herkesle dert paylaşır olduk. Ama ben yıllardır meditasyon yapıyorum.
Günün sonunda, gün doğmadan önceki karanlık en koyu karanlıktır diyerek derin düşünceye geçmek kaygılarımı azaltıyor. Bir sonraki güne kendimi böyle hazırlıyorum. Gündemi bir yana koysak bile genel olarak bir dejenerasyon çağında yaşadığımızı düşünüyorum. Bunlarla baş etmek hiçbirimiz için kolay değil elbette.