Utancından ne yapacağını şaşırdı! Fatih Ürek'ten bomba itiraf " Fok balığı gibiyim"

Ekranda kendi pozunu görünce şok oldu

Şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Ürek, ekranda kendi pozunu görünce "Rezil! Utandım, kaldırın şunu. Fok balığı gibiyim orada. Balina... Bir de karnımı içeri çekmişim.