Utancından ne yapacağını şaşırdı! Fatih Ürek'ten bomba itiraf " Fok balığı gibiyim"
Bir dönemin hit şarkılarından "Hadi hadi", "Fıkır fıkır" parçalarına imza atan, bir süre "Gelinim Mutfakta" programını sunan Fatih Ürek Tv8 ekranlarında yayınlanan 2.sayfa magazin programına konuk oldu. Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Ürek, şaşırıp kaldı. Yüzünü kapatan Ürek "Rezil, utandım. Fok balığı gibiyim" diyerek programda ne yapacağını bilemedi..
Sahne performanslarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, Tv8 ekranlarında yayınlanan 2.sayfa magazin programına konuk oldu. Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Ürek şok geçirdi. Ürek "Rezil, utandım. Fok balığı gibiyim" diyerek programın sunucularını gülme krizine soktu..
Şarkıcı, sunucu Fatih Ürek TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosu hakkında konuşan Ürek, canlı yayında bir anda kendisinin slip mayolu pozunu görünce ne yapacağını bilemedi.
Ekranda kendi pozunu görünce şok oldu
Şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Ürek, ekranda kendi pozunu görünce "Rezil! Utandım, kaldırın şunu. Fok balığı gibiyim orada. Balina... Bir de karnımı içeri çekmişim.
"Yaklaşık 10 sene önce"
Bu fotoğraf ameliyat olmadan önce çekilmişti. Yaklaşık 10 sene önce" dedi. Ürek'in canlı yayındaki tepkileri ise sunucuları gülme krizine soktu.