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Utanç verici! Cinsel organını satışa çıkardı Mevlana detayı olay oldu: Madonna'ya tepki yağıyor

Utanç verici! Cinsel organını satışa çıkardı Mevlana detayı olay oldu: Madonna'ya tepki yağıyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna son projesiyle ortalığı karıştırırken büyük tepki çekti.

Utanç verici! Cinsel organını satışa çıkardı Mevlana detayı olay oldu: Madonna'ya tepki yağıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, bu kız alkış değil tepki aldı. Efsane isim bu defa da NFT olarak satışa çıkardığı üç boyutlu çalışması dikkatleri üzerine çekti.

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Utanç verici! Cinsel organını satışa çıkardı Mevlana detayı olay oldu: Madonna'ya tepki yağıyor

Dünyaca tanınmış dijital sanatçı Beeple işbirliğiyle yaratılan seride üç boyutlu çıplak Madonna doğum yapıyor.

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Utanç verici! Cinsel organını satışa çıkardı Mevlana detayı olay oldu: Madonna'ya tepki yağıyor

63 yaşındaki şarkıcı, ameliyat masasında doğada ağaç, kelebek ve sarı çıyan doğruyormuş gibi cinsel organını tamamen gösterdi. 

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Utanç verici! Cinsel organını satışa çıkardı Mevlana detayı olay oldu: Madonna'ya tepki yağıyor

Madonna, NFT(Değiştirelemez /Takas edilemez) görüntülerini paylaştıktan sonra ciddi manada sosyal medyayı karıştırdı. 

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