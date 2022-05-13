Utanç verici! Cinsel organını satışa çıkardı Mevlana detayı olay oldu: Madonna'ya tepki yağıyor
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna son projesiyle ortalığı karıştırırken büyük tepki çekti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, bu kız alkış değil tepki aldı. Efsane isim bu defa da NFT olarak satışa çıkardığı üç boyutlu çalışması dikkatleri üzerine çekti.
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Dünyaca tanınmış dijital sanatçı Beeple işbirliğiyle yaratılan seride üç boyutlu çıplak Madonna doğum yapıyor.
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63 yaşındaki şarkıcı, ameliyat masasında doğada ağaç, kelebek ve sarı çıyan doğruyormuş gibi cinsel organını tamamen gösterdi.
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Madonna, NFT(Değiştirelemez /Takas edilemez) görüntülerini paylaştıktan sonra ciddi manada sosyal medyayı karıştırdı.
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