Üşümezsoy en güvenli yer demişti, Naci Görür rakam verip İstanbul için uyardı...
Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından uzmanlar açıklama yapmaya devam ediyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden sonra bir kez daha akıllara gelen İstanbul depremihakkında olmayacak dedi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı televizyon programında İstanbul’da deprem riskinin yükseldiğini söyledi. Görür, son dönemde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, 7’nin üzerinde bir depremi tetiklediğini ifade etti.
Prof. Dr. Naci Görür de katıldığı bir programda Balıkesir depremini değerlendirdi ve beklenen İstanbul depremine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Naci Görür, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından İstanbul depremine ilişkin çıkan söylemleri eleştirdi.
Görür'ün sözleri şu şekilde:
-Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu.
-İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan. Halka yanlış bir şey pompalandı.