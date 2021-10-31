Üstsüz pozuyla nefes kesti! Şeyma Subaşı Şevval Şahin Didem Soydan'ın cesur Cadılar Bayramı pozları...
Dünya çapında her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı için Türkiye'deki ünlü isimler de tercih ettikleri birbirinden farklı kostümlerle objektif karşısında poz verdi. Aralarında Şeyma Subaşı, Didem Soydan, Şevval Şahin, Fahriye Evcen, Yasmin Erbil, Duygu Özaslan gibi isimlerin olduğu ünlüler pozlarıyla nefes kesti.
Kendisinden 5 yaş büyük Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir kez daha ilişkisini noktalayan ve 8 yaşındaki kızı Melisa ile 2017'de evlenip, 2018 yılında boşandığı eski eşi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Miami’deki evine yerleşerek yeni bir hayata başlayan Şeyma Subaşı yine sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımıyla gündem oldu.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, New York'ta Cadılar Bayramı partisine katıldı.
Lüks yaşamıyla sık sık gündemde olan Subaşı, 3,2 milyon takipçili Instagram hesabından arkadaşlarıyla birlikte katıldığı partiden kareleri paylaştı.
Subaşı, arkadaşları Martha Graef, Tammy Levy ve Alexandra ile eğlendi.