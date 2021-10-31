Üstsüz pozuyla nefes kesti! Şeyma Subaşı Şevval Şahin Didem Soydan'ın cesur Cadılar Bayramı pozları...

Kendisinden 5 yaş büyük Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir kez daha ilişkisini noktalayan ve 8 yaşındaki kızı Melisa ile 2017'de evlenip, 2018 yılında boşandığı eski eşi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Miami’deki evine yerleşerek yeni bir hayata başlayan Şeyma Subaşı yine sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımıyla gündem oldu.