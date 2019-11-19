Usta tiyatrocu Jale Birsel'in cenazesi toprağa verildi! Gerçek cenazede ortaya çıktı

Birlikte perdeyi kapatıp gittiler

Törende konuşan Jale Birsel'in torunu Damla Birsel, "Anneannemi 10 gün önce ciğer rahatsızlığı sebebiyle bir hastaneye kaldırdık ve durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir'de bir bakımevine yerleştirdik. Geçtiğimiz akşam son nefesini verdi. Çok üzgünüz, çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Yıldız Kenter ile tiyatroya aynı anda başladılar ve perdeyi kapatıp gittiler. Bir gün önce bana 'Sıram gelmedi' diyordu. Demek ki onu bekliyormuş. Son günlerinde yeni bir oyun üzerine çalışıyordu. Bir senedir ezber yapıyordu. Gözü görmediği için yazıları büyüterek çalıştı. Bu sene oynamayı düşünüyordu" dedi.