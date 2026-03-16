Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, 81 yaşında aniden yükselen ateşi nedeniyle Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’ne başvurdu. Usta sanatçının durumu ciddiyetle takip edilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. Herkesin aklındaki o tek soru: Usta sanatçıyı yatağa düşüren sebep ne? İşte ayrıntılar...
Tetkikleri süren Gencebay’ın yatağa düşmesine neden olan hastalığın koronavirüs olduğu ortaya çıktı.
Sanatçının tedavisi hastanede sürerken, eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınları Gencebay’ı yalnız bırakmıyor. Hastane yetkilileri, usta sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.
Orhan Gencebay ile ilgili çıkan haberlere Sevim Emre’den açıklama: “Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun”