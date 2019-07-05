Usta sanatçı Haldun Dormen destekle yürüyor! Son hali görenleri şaşırttı
Geçtiğimiz gün kalça kemiğini kırması sonucu apar topar ameliyata alınan 91 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen'den, sevenlerinin yüreğine su serpen bir fotoğraf geldi.
Bulvar komedisi ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmeni olan ve ayrıca 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almaya hak kazanan usta isim Haldun Dormen'den müjdeli haber geldi. Kalça kemiğinin kırılması sonucu ameliyata alınan ve operasyonu başarılı geçen Dormen'in, son görüntüsü ise şaşırttı.
Yakınlarının ziyareti sırasında fotoğraf çekinmeyi ihmal etmeyen Haldun Dormen'in, kalça problemi nedeniyle demir yardımından destek aldığı görüldü. Ancak 91 yaşında olmasına rağmen gayet genç ve dinamik görünmesi ise, takipçilerinden tam not aldı.
Ameliyat başarılı geçti: Öte yandan Haldun Dormen’in hastaneye kaldırılma haberlerinin ardından kısa bir süre sonra bir yakını açıklama yapmış ve ameliyatın başarılı geçtiğini belirtmişti.
Pazartesi taburcu olacak: Ayrıca usta ismin ameliyattan sonra tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı, Pazartesi günü taburcu olacağı ve enfeksiyon riskine karşı ziyaretlere kısıtlama getirildiği söylenmişti.