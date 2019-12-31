Usta oyuncuların yer aldığı yeni dizi Zemheri başlıyor! Bakın hangi usta isimler var

Senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral’ın oturduğu Zemheri dizisinin yapımını Ay Yapım üstlenecek. Önemli oyuncuların yer alacağı dizide, son dönemlerde yıldızı hızla parlayan oyunculardan Caner Cindoruk ve Hazal Fizil Küçükköse de yer alacak.