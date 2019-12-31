Usta oyuncuların yer aldığı yeni dizi Zemheri başlıyor! Bakın hangi usta isimler var
Ünlü yapım şirketi Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Zemheri, büyük oyuncu kadrosuyla yakında Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral’ın oturduğu Zemheri dizisinin yapımını Ay Yapım üstlenecek. Önemli oyuncuların yer alacağı dizide, son dönemlerde yıldızı hızla parlayan oyunculardan Caner Cindoruk ve Hazal Fizil Küçükköse de yer alacak.
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İki usta oyuncu dizide birbirine düşkün iki kardeşi canlandıracak.
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Yeni dizi Zemheri 2020’nin ilk haftalarında Show TV’de başlayacak.
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Usta oyunculara kadrosunda yer veren ‘Zemheri’nin ekranlarda büyük beğeni toplaması bekleniyor.
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