Usta oyuncu Suat Ülhan 71 yaşında hayatını kaybetti! Suat Ülhan Kimdir?

Birçok tiyatro oyununda sahne alan İlhan, Genco Erkal ile de "Aslan Asker Şvayk" oyununda aynı sahneyi paylaşmıştı. Sanatçı, son olarak 27 Şubat'ta , Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda rol aldı.