Usta oyuncu Suat Ülhan 71 yaşında hayatını kaybetti! Suat Ülhan Kimdir?
Bir dönemin hafızalara kazınan dizileri 'Deli Yürek', 'Üvey Baba', 'Süper Baba' gibi dizilerinde rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu usta isim Suat Ülhan hayatını kaybetti.
71 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Suat Ülhan, Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu olan Ülhan, 1998 senesinde yayımlanan "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Süleyman" karakteriyle tanındı.
Ülhan'la "Deli Yürek" dizisinde birlikte rol alan oyuncu Ahmet Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Usta oyuncu Suat Ülhan'ı kalp krizi nedeniyle kaybettik. Başımız sağ olsun." sözlerini kullandı.
"Süper Baba"da, "Fırıncı Musti" karakterine hayat veren oyuncu, "İstanbul Kanatlarımın Altında" filminde "Agop", "Baba Evi"nde "Antrenör", "Bir Aşk Uğruna"da "Reşit", "Deli Yürek"te "Usta", "Çarli" dizisinde ise "Tamirci" karakterlerini oynadı.
Birçok tiyatro oyununda sahne alan İlhan, Genco Erkal ile de "Aslan Asker Şvayk" oyununda aynı sahneyi paylaşmıştı. Sanatçı, son olarak 27 Şubat'ta , Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda rol aldı.