Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in yaşadığı ev ortaya çıktı! Şöhretine rağmen kutu gibi evde yaşıyor
Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezon 'Apo' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in yaşadığı evin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ün ve şöhretine rağmen sürdüğü mütevazi hayat, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Evrim Akın'ın programında evini televizyona açan usta oyuncu, hayat hikayesini de anlattı.
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, oyunculuğu ve karakteriyle oldukça beğeni toplayan isimler arasında yer alıyor. Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarından sonra sakin bir hayat sürme kararı alan Tanrıöğen'in yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı.
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nde hem evini hem de hayat hikâyesini anlattı.
Normalde Kocaeli Kandıra'daki yeşillikler içindeki çiftlik evinde yaşayan Tanrıöğen, İstanbul'a geldiğinde kızına öğrencilik yıllarında aldığı iki oda bir salon dairede konaklıyor. Sanatçı, "Kızım artık burada yaşamıyor, ben de İstanbul'a geldikçe bu evi kullanıyorum" diyerek evin hikâyesini paylaştı.
İstanbul'daki şirin dairenin aslında kızı Göze için alındığını söyleyen Tanrıöğen, kızının taşınmasının ardından evi kendisinin kullanmaya başladığını dile getirdi. "Kandıra'daki çiftlik evimden gidip gelmek zordu, işlerime yakın olsun diye artık burada kalıyorum" sözleriyle tercihini açıkladı.