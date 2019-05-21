Usta oyuncu ortalığı karıştıracak Kadın dizisine final öncesi flaş transfer!

Fox TV'nin en çok izlenen yapımları arasında başı çeken Kadın dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Salı akşamları reytinglerde zirveyi zorlayan ve önümüzdeki sezon izleyicileriyle buluşmaya devam edecek olan dizinin güçlü kadrosuna yeni bir ismin daha katıldığı öğrenildi.