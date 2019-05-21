Usta oyuncu ortalığı karıştıracak Kadın dizisine final öncesi flaş transfer!
28 Mayıs Salı günü sezon finali yapacak olan Kadın dizisine daha önce birçok projede rol alan usta bir oyuncu dahil oldu.
Fox TV'nin en çok izlenen yapımları arasında başı çeken Kadın dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Salı akşamları reytinglerde zirveyi zorlayan ve önümüzdeki sezon izleyicileriyle buluşmaya devam edecek olan dizinin güçlü kadrosuna yeni bir ismin daha katıldığı öğrenildi.
Asmalı Konak adlı dizi ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Nihal Menzil, 'Kadın' dizisinin oyuncu ekibine dahil oldu. Medyatava'nın özel haberine göre Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Özge Özpirinçci, Feyyaz Duman ve Caner Cindoruk'un başlıca rollerini paylaştığı dizide Nihal Menzil, 'Ulviye' rolüne hayat verecek. Ulviye, Ceyda'nın çocuğunun bakıcısı olarak seyirci karşısına çıkacak.
Nihal Menzil kimdir?: 1962 yılında Konya’da dünyaya gelen oyuncu, aslen Sivaslıdır. Babasının asker mensubu olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde tamamlamıştır.
İlkokulun; 1. ve 2. sınıfını Konya Devrim ilkokulunda, 3-4-5. sınıflarını Malatya Gazi İlkokulunda okumuştur. Ortaokulu da iki ayrı ilde bitirmiştir. 1. ve 2. sınıfı Ankara Abidin Paşa Cumhuriyet Ortaokulu’nda, 3. sınıfı ise İstanbul Bahçelievler Ortaokulu’nda okumuştur.