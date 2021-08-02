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Usta oyuncu Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Güvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Güvenç geçen cumartesi 91 yaşında hayatını kaybetti. Güvenç için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

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Usta oyuncu Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Sunuculuğunu Hakan Altıner'in yaptığı cenaze töreninde Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı, usta oyuncuyla dostluklarını anlatarak, hatıralarını paylaştı.

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Usta oyuncu Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Güvenç'in kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

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Usta oyuncu Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Devlet sanatçısı Güvenç'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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