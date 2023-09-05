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Usta Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti! Mehmet Ulay kimdir, neden öldü?

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Usta Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti! Mehmet Ulay kimdir, neden öldü?

Usta oyuncu Mehmet Ulay, Almanya’da hayatını kaybetti. Pek çok sinema, dizi ve tiyatro projesinde yer alan sanatçının, bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

Usta Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti! Mehmet Ulay kimdir, neden öldü?

Birçok dizide rol alan usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseri ile savaşan Mehmet Ulay uzun süredir Almanya'da tedavi görüyordu. Mehmet Ulay'ın ölümünün ardından hayatı da merak edildi. 81 yaşında ölen Mehmet Ulay aslen Antalya doğumlu. Bilinen bir evliliği olmayan Mehmet Ulay'ın çocuğu da yoktur. Peki Mehmet Ulay dizileri hangisi?

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Usta Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti! Mehmet Ulay kimdir, neden öldü?

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi. Ulay, bir süredir akciğer tedavisi görüyordu.

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Usta Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti! Mehmet Ulay kimdir, neden öldü?

Mehmet Ulay kimdir?

Mehmet Ulay 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı. 

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Usta Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti! Mehmet Ulay kimdir, neden öldü?

1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.

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