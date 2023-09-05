Usta Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti! Mehmet Ulay kimdir, neden öldü?

Birçok dizide rol alan usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseri ile savaşan Mehmet Ulay uzun süredir Almanya'da tedavi görüyordu. Mehmet Ulay'ın ölümünün ardından hayatı da merak edildi. 81 yaşında ölen Mehmet Ulay aslen Antalya doğumlu. Bilinen bir evliliği olmayan Mehmet Ulay'ın çocuğu da yoktur. Peki Mehmet Ulay dizileri hangisi?