Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi

Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi

Usta oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adsal, Çanakkale'deki Suluca köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi - Resim: 1

Usta oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adsal, sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı.

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Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi - Resim: 2

Ünlü oyuncu için Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi - Resim: 3

SESSİZ SEDASIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İkindi vakti kılınan namazın ardından Adsal, köy mezarlığında toprağa verildi.

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Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi - Resim: 4

Çok sayıda film ve dizide rol alan Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetmişti.

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Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi - Resim: 5

ÇOK SAYIDA PROJEDE YER ALDI

İlhami Adsal sanat hayatı boyunca; Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Küçük Kadınlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Güllerin Savaşı ve Börü gibi birçok projede yer almıştı.

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Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi - Resim: 6

İLHAMİ ADSAL KİMDİR?

23 Mart 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen İlhami Adsal, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra KHEM Tiyatro Bölümünü bitirdi.

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Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi - Resim: 7

Tiyatro temelinin ardından oyunculuk kariyerine adım atan İlhami Adsal, uzun yıllar boyunca çok sayıda reklam filmi, sinema ve televizyon projesinde yer aldı.

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Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi - Resim: 8

Adsal, 'Doktorlar', 'Kurtlar Vadisi', 'Kara Sevda' ve 'Akasya Durağı' gibi popüler yapımlarda rol almıştı.

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İlhami Adsal cenaze