Usta oyuncu İlhami Adsal'a büyük vefasızlık! Köyünde sessizce toprağa verildi
Usta oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adsal, Çanakkale'deki Suluca köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Usta oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adsal, sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü oyuncu için Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde cenaze töreni düzenlendi.
SESSİZ SEDASIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İkindi vakti kılınan namazın ardından Adsal, köy mezarlığında toprağa verildi.
Çok sayıda film ve dizide rol alan Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetmişti.
ÇOK SAYIDA PROJEDE YER ALDI
İlhami Adsal sanat hayatı boyunca; Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Küçük Kadınlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Güllerin Savaşı ve Börü gibi birçok projede yer almıştı.
İLHAMİ ADSAL KİMDİR?
23 Mart 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen İlhami Adsal, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra KHEM Tiyatro Bölümünü bitirdi.
Tiyatro temelinin ardından oyunculuk kariyerine adım atan İlhami Adsal, uzun yıllar boyunca çok sayıda reklam filmi, sinema ve televizyon projesinde yer aldı.
Adsal, 'Doktorlar', 'Kurtlar Vadisi', 'Kara Sevda' ve 'Akasya Durağı' gibi popüler yapımlarda rol almıştı.