Usta oyuncu Gül Onat'tan yıkan paylaşım: ''Bağırsaklarım torbaya boşalıyor''

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Gül Onat, Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınmıştı. "Hayatımda en sevdiğim set" diyerek anlattığı bu yapımla gönüllerde taht kuran usta oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak kalıyor.
73 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamayla hayranlarını üzmüş ve pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. İki yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"DÜN ÇOK ZOR TEDAVİ SÜRECİ YAŞADIM"
Hastalığının 2023 yılında başladığını ve çok ağır ameliyatlar geçirdiğini belirten Onat, "Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi, radyoterapi bir yıl rahat geçti. Sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bu günlere geldim şükür" ifadelerini kullandı.