Usta oyuncu Gül Onat'tan yıkan paylaşım: ''Bağırsaklarım torbaya boşalıyor''

"DÜN ÇOK ZOR TEDAVİ SÜRECİ YAŞADIM"

Hastalığının 2023 yılında başladığını ve çok ağır ameliyatlar geçirdiğini belirten Onat, "Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi, radyoterapi bir yıl rahat geçti. Sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bu günlere geldim şükür" ifadelerini kullandı.