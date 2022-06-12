Usta oyuncu, genç sevgilisiyle kameralara yakalandı!
77 yaşındaki usta oyuncu Rana Cabbar geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda genç bir kadınla görüntülendi. El ele yürüyen ikili daha sonra öğretmen evine giriş yaptı.
Son olarak Baraj dizisi ile ekranlarda gördüğümüz, Mahsun Kırmızıgül'ün çocuk gelin sorununu ele aldığı Hayat Devam Ediyor dizisinde hayat verdiği rolüyle akıllara kazınan 77 yaşındaki usta oyuncu Rana Cabbar geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda genç bir kadınla kameralara takıldı.
İkili daha sonra el ele yürümeye başladı. Rana Cabbar genç kadınla beraber öğretmenevine giriş yaptı. Usta oyuncu bir süre resepsiyondaki görevliyle konuştuktan sonra kız arkadaşıyla sarılıp vedalaştı
Genç kadın “bir arkadaşıyım” dediği Cabbar’ın uzun süredir öğretmenevinde kaldığını, sağlığının sıhhatinin yerinde olduğunu belirtti.