Usta oyuncu, genç sevgilisiyle kameralara yakalandı!

Son olarak Baraj dizisi ile ekranlarda gördüğümüz, Mahsun Kırmızıgül'ün çocuk gelin sorununu ele aldığı Hayat Devam Ediyor dizisinde hayat verdiği rolüyle akıllara kazınan 77 yaşındaki usta oyuncu Rana Cabbar geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda genç bir kadınla kameralara takıldı.