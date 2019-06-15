Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ne

Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ne

Yeşilçam'a damga vuran ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ergün Uçucu, 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki Yeşilçam'ın efsane ismi Ergün Ucucu kimdir, nereli, evli mi kaç yaşında sorulanın cevabı haberimizde

Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ne - Sayfa 1

Yeşilçam'a damga vuran isimlerden Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti.

19
Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ne - Sayfa 2

Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından duyurarak, "Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım... Elveda..." ifadelerini kullandı.

29
Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ne - Sayfa 3

Ergün Uçucu kimdir?.: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli olmuştur.Yıllarca TRT'de Tatlı Cadı gibi dizilerde, filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de oynamıştır.

39
Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ne - Sayfa 4

Susam Sokağı adlı çocuk proğramındaki kurabiye canavarını yıllarca seslendirmiştir.

49