Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ne
Yeşilçam'a damga vuran ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ergün Uçucu, 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki Yeşilçam'ın efsane ismi Ergün Ucucu kimdir, nereli, evli mi kaç yaşında sorulanın cevabı haberimizde
Yeşilçam'a damga vuran isimlerden Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti.
19
Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından duyurarak, "Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım... Elveda..." ifadelerini kullandı.
29
Ergün Uçucu kimdir?.: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli olmuştur.Yıllarca TRT'de Tatlı Cadı gibi dizilerde, filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de oynamıştır.
39
Susam Sokağı adlı çocuk proğramındaki kurabiye canavarını yıllarca seslendirmiştir.
49