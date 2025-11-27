Usta oyuncu Erdal Özyağcılar tekerlekli sandalyede görüntülendi, o hali görenleri endişelendirdi!

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz günlerde havaalanında bir yerden bir yere gitmek için tekerlekli sandalye kullandığı ve bir görevlinin de tekerlekli sandalyeyi kontrol ettiği objektiflere yansımıştı. O gün muhabirlerin sandalyeyle alakalı yönelttiği sorulara sinirlenip sert tepki veren usta oyuncu son olarak Bebek'te görüntülendi. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.