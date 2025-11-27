Usta oyuncu Erdal Özyağcılar tekerlekli sandalyede görüntülendi, o hali görenleri endişelendirdi!
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz günlerde havaalanında tekerlekli sandalyeyle görüntülenişti. Muhabir tekerlekli sandalye kullanmasıyla ilgili soru sorunca ise öfkelenmiş ve terk tepki göstermişti. Özyağcılar, Bebek'te arkadaşlarıyla otururken objektiflere takıldı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Bakın neler söyledi...
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz günlerde havaalanında bir yerden bir yere gitmek için tekerlekli sandalye kullandığı ve bir görevlinin de tekerlekli sandalyeyi kontrol ettiği objektiflere yansımıştı. O gün muhabirlerin sandalyeyle alakalı yönelttiği sorulara sinirlenip sert tepki veren usta oyuncu son olarak Bebek'te görüntülendi. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.
Erdal Özyağcılar geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda tekerlekli sandalyede görüntülenmiş, bacağında bir sorun olup olmadığını soran muhabirlere sert tepki göstermişti.
Önceki gün de Bebek'te objektiflere yansıyan Özyağcılar muhabirlere "Gelin gelin bakın sağlam bacağım" dedi.
"GİT GİT BİTMİYOR"
Usta oyuncu "Havalimanı çok uzun, nsan yoruluyor. Ondan oturdum tekerlekli sandalyeye. Arnavutköy'de görürseniz beni sandalyede, gelin yanıma. 8 kilometre havaalanı git git bitmiyor. Yine gideceğim, tekerlekli sandalyemi hazırladılar" diyerek kahkaha attı.