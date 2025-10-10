Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal kanser ile mücadele ettiğini açıkladı...
Irmak Ünal, 2010 senesinde Emre Karabacak ile evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Kayla ve Vadi adlı iki çocuğu bulunuyor. Ancak çift 2017 yılında boşandı. Irmak Ünal, daha sonradan çocuklarıyla Bali'ye yerleşti.
Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Ünal, "Asla yalnız değildim" dedi. Ünlü oyuncu, tedavi sürecini sürdürebilmek için İstanbul'a döndüğünü belirtti.
Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Irmak Ünal, 4 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip Bali'ye yerleşmişti. Kendisi ve çocukları için daha huzurlu bir yaşam kurmayı tercih eden Ünal, bu kararıyla magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini hem şaşırttı hem duygulandırdı. Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez açıkladı.