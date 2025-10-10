Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal kanser ile mücadele ettiğini açıkladı...

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Irmak Ünal, 4 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip Bali'ye yerleşmişti. Kendisi ve çocukları için daha huzurlu bir yaşam kurmayı tercih eden Ünal, bu kararıyla magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.