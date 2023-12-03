Usta oyuncu Can Gürzap'a son görev! Melek Baykal vedasıyla ağlattı
Can Gürzap'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Can Gürzap'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından Taksim Camii'ne götürüldü. Törende ünlü oyuncular zor anlar yaşadı.
"Kurtlar Vadisi", "Bir Avuç Deniz", "Aşk Beklemez" ve "Medcezir" gibi yapımlarla tanınan sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti. Can Gürzap için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende Işıl Yücesoy, Nurseli İdiz, Melek Baykal ve Haldun Dormen gibi yakın arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı.
Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Can Gürzap'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından Taksim Camii'ne götürüldü.
Gürzap için düzenlenen törene eşi Arsen Gürzap, kızları Ayşe Gürzap ve Elif Gürzap başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Derya Baykal, Haldun Dormen, Işıl Yücesoy gibi çok sayıda sanatçı dostu ve sevenleri katıldı.
Ailesi ve dostları gözyaşlarına boğuldu
Tören Can Gürzap'ın hayatını anlatan video gösterimiyle başladı. Tören’de Can Gürzap’ın yakın dostları sanatçıyı anlatırken ailesi ve dostları gözyaşlarına hakim olamadı.