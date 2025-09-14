Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşına bastı! İşte son hali...
Bir dönemin sevilen dizisi 'Yabancı Damat'ta hayat verdiği 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90'ıncı yaş gününü kutladı.
Birçok yapımda yer alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu özellikle 'Yabancı Damat'ta canlandırdığı 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazındı.
Usta oyuncunun performansı yalnızca Türkiye'de değil, dizinin Yunanistan'da yayınlandığı dönemde de büyük beğeni topladı.
Uzun yıllar ekranlardan uzak kalan Arif Erkin Güzelbeyoğlu şimdi son haliyle gündeme geldi.
Önceki gün tam 90'ıncı yaş gününü kutlayan Güzelbeyoğlu'nun doğum günü karesine sosyal medyada yorum yağdı.
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935'te Gaziantep'te dünyaya geldi.
Türk mimar, müzisyen, tiyatro-sinema oyuncusu ve bürokrattır.
Güzelbeyzade adlı bir Türkmen boyundan gelir. Güzelbeyoğlu olarak soyadı Türkçeleşmiştir.
Tiyatroya amatör olarak Genç Oyuncular'da başlamıştır.
Dostlar Tiyatrosunun kuruluşunda aktif rol almıştır.
30 yıl boyunca İstanbul Belediyesi'nde bürokratlık yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatro oyunculuğu göreviyle tanınır.
Umut, Ağıt, Değirmen gibi film müziklerini yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, İkinci Bahar dizisindeki rolü ile tanındı.