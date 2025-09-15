Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi, sırrını itiraf etti!
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, en son Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Apo karakteriyle dikkatleri üzerinde toplamıştı. Son zamanlarda verdiği kilolarla çok konuşulan Taylan, zayıflamanın sırrını itiraf etti. Bakın o sır neymiş...
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, ekranların en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Apo' karakteriyle sevenlerinden büyük ilgi görmüştü. Diziden ayrıldıktan sonra verdiği kilolarla oldukça dikkat çeken usta oyuncunun zayıflama sırrı merak edildi. Taylan, çok merak edilen hileyi itiraf etti...
Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan, verdiği kilolarla akıllara tüp mide ameliyatı mı oldu sorusunu getirdi. Yaklaşık 4 ayda 18 kilo veren ünlü oyuncu, nasıl zayıfladığını açıkladı. Başarılı oyuncu tüp mide ameliyatı iddialarına yanıt verirken herkesin yapabileceği zayıflama sırrını da paylaştı.
"Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım" diyen Taylan, "Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim" diyerek zayıflama sırrını açıkladı.
Diyet de yapmadığını söyleyen Taylan, düzenli beslenme detayını ise şöyle anlattı:
"Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18’den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan."