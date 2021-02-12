Usta isme İbo Show'da pop atan bakın kim! Krizin perde arkası ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'un seneler sonra ekrana gelmesi büyük ses getirmişken programda yaşananlar her hafta olay olmaya devam ediyor. Yer kapma krizinin perde arkası herkesi şaşırttı
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan bölümüne Ayşe Mine, Faruk Tınaz, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek ve usta Ahmet Selçuk İlkan konuk olmuştu. Programda yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirmişti.
Sanatçılar toplu halde şarkı söylerken yer kapma krizi görenleri hayrete düşürmüştü. Ayşe Mine hep birlikte şarkı okunduğu sırada İbrahim Tatlıses'in yanına girebilmek için önce yavaş yavaş yaklaşmıştı.
Mine, ardından Faruk Tınaz'ı ekarte etti. Fakat daha sonra bir ara Gülden Karaböcek'in bulunduğu yeri isteyip, İbrahim Tatlıses'in yanında yer bulamayınca da küsmüştü. Mine'nin son hareketini İbrahim Tatlıses ve Ahmet Selçuk İlkan fark etmişti.
Ses sanatçısı Onur Akay, 'yer kapma yarışı' şeklinde basına yansıyan olayla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.