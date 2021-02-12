Usta isme İbo Show'da pop atan bakın kim! Krizin perde arkası ortaya çıktı

Mine, ardından Faruk Tınaz'ı ekarte etti. Fakat daha sonra bir ara Gülden Karaböcek'in bulunduğu yeri isteyip, İbrahim Tatlıses'in yanında yer bulamayınca da küsmüştü. Mine'nin son hareketini İbrahim Tatlıses ve Ahmet Selçuk İlkan fark etmişti.