Usta isim kadroya aniden dahil oldu Seksenler dizisine flaş transfer

Yeni yayın formatıyla hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkmaya başlayan Seksenler dizisi, reytinglerde üst sıralara tırmanmayı başarmış ve olumlu yorumlar almıştı. Geniş kadrosu bulunan diziye son olarak tanıdık bir isim daha dahil oldu.