Üst üste gelen zamların ardından 'oh' çektirecek! Motorine bu gece indirim var

ABD-İRAN arasındaki tansiyonun ve jeopolitik belirsizliklerin küresel piyasalar üzerinden akaryakıt fiyatlarını dalgalandırmaya devam ettiği bu dönemde, motorin grubunda üst üste yaşanan maliyet artışları araç sahiplerini zorlarken, bütçeleri bir nebze olsun rahatlatacak sevindirici bir gelişme yaşandı.