Üst üste gelen zamların ardından 'oh' çektirecek! Motorine bu gece indirim var
ABD ve İRAN arasındaki belirsizliklerin ve peş peşe gelen zamların ardından artan maliyetlerle litre fiyatı 100 TL sınırını aşarak sürücülerin cebini büken motorine, nefes aldıracak sevindirici bir indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak fiyat düşüşü, araç sahiplerine bütçe dostu bir soluk aldıracak.
ABD-İRAN arasındaki tansiyonun ve jeopolitik belirsizliklerin küresel piyasalar üzerinden akaryakıt fiyatlarını dalgalandırmaya devam ettiği bu dönemde, motorin grubunda üst üste yaşanan maliyet artışları araç sahiplerini zorlarken, bütçeleri bir nebze olsun rahatlatacak sevindirici bir gelişme yaşandı.
MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ
Son zamla birlikte 100 TL'yi aşan motorine indirim geliyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi akaryakıt pompalarına indirim olarak yansımaya başladı.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor.
İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya, doğu illerinde ise 99,11 liraya gerilemesi bekleniyor.
İşte 18 Eylül 2026 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80.40 TL
Motorin: 100.40 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80.20 TL
Motorin: 100.20 TL
LPG: 34,39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 81.30 TL
Motorin: 101.50 TL
LPG: 35,09 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 81.60 TL
Motorin: 101.80 TL
LPG: 34,99 TL