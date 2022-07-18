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Üsküdar'daki tarihi camide panik anları! Gürültüyü duyan telefona sarıldı

Anadolu Ajansı
Üsküdar'daki tarihi camide panik anları! Gürültüyü duyan telefona sarıldı

ÜSKÜDAR'da tarihi Çakırcı Hasan Paşa Camisi'nin avlusundaki ağaç devrildi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı testere ile keserek parçalara ayırdı.

Üsküdar'daki tarihi camide panik anları! Gürültüyü duyan telefona sarıldı

 Tarihi Çakırcı Hasan Paşa Camisi'nin avlusundaki ağaç kökünden kırılarak önce duvara daha sonra sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

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Üsküdar'daki tarihi camide panik anları! Gürültüyü duyan telefona sarıldı

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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Üsküdar'daki tarihi camide panik anları! Gürültüyü duyan telefona sarıldı

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

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Üsküdar'daki tarihi camide panik anları! Gürültüyü duyan telefona sarıldı
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