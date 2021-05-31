Üsküdar'da Kandilli Köşkü için acil çağrısı! Altın hayali kuran defineciler istila etti

Üsküdar'daki Tarihi Kandilli Köşkü, Osmanlı Bankası'nın kurucularından İngiliz David Glavany tarafından 1893 yılında Üsküdar’da yaptırıldı. Köşkün duvarlarının kum taşı ve granitten yapılması, köşkün günümüze kadar ulaşmasını sağladı.