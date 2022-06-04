Üsküdar'da Engelsiz Yaşam Festivali ile gençler ve çocuklar engellere meydan okudu!

“10 bine yakın misafirimiz burada”

Festival hakkında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar Validebağ Korusu tarihi bir anı yaşıyor. Türkiye'de ilk engelsiz yaşam festivali. Bu festivalimizde engelli çocuklarımız, aileleri, engellilerle ilgili Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları adeta bütün Türkiye bütün İstanbul Üsküdar'a Validebağ Korusu’na aktılar. Muazzam bir katılım. 10 bine yakın burada misafirimiz var şu anda. Bunun bir kısmı engelli çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız, onların aileleri, kurslarda görev yapan hocalarımız, bu işin tüm ilgilileri, muhatapları tarihi bir gün festivali yaşıyorlar.