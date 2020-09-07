Üsküdar'da çekicinin çarptığı otomobil kebapçıya girdi

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü Tevfik Öztürk'ün cadde üzerinde park ettiği 34 BV 6816 plakalı çekici kamyonunun freni boşaldı ve hareket etmeye başladı. Bir süre ilerleyen kamyon, kebapçı dükkânı önünde yine park halinde bulunan 34 DY 4810 plakalı otomobile çarptı.