Üsküdar Vaniköy'deki izinsiz inşaat mühürlenecek! İBB'den açıklama geldi

İBB: Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki betonarme yapı bulunduğu ve bu yapıların tamamının yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu bildirildi.