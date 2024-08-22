Üsküdar Vaniköy'deki izinsiz inşaat mühürlenecek! İBB'den açıklama geldi
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaattaki inceleme sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince inşaatın mühürleneceği belirtildi.
Alınan bilgiye göre, yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı öğrenildi.
Üsküdar Vaniköy'deki inşaat çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izni ile başlatıldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine bakanlık yetkililerinin de söz konusu inşaatta incelemelerde bulunduğu kaydedildi.
İnceleme sonucunda, bakanlık yetkililerinin inşaat alanını mühürleyeceği bildirildi.
İBB: Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki betonarme yapı bulunduğu ve bu yapıların tamamının yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu bildirildi.