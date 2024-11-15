Üşenip gitmeyen yandı! 15 TL yerine 333 katı daha fazla para ödeyecekler...
Sürücüler için geri sayım başladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip ehliyetleri kullanmak yasaklanacak. O tarihe kadar milyonlarca sürücünün ehliyetlerini yenilemesi gerekirken, nüfus müdürlüklerinde randevuların neredeyse yüzde 100'ü doldu. Yeni yıla kadar ehliyetlerini yenileyemeyenler ise 15 TL yerine 333 katı ödeyerek 5 bin TL'sinden olacak. Eski tip ehliyetle trafiğe çıkmanın cezası ise 13 bin TL'yi bulacak.
Üşenip de ehliyetini yenilemeyenler yandı... Yeni yıla kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar, 15 TL yerine 5 bin TL ödemek zorunda kalacak. Ayrıca 1 Ocak 2025 tarihinden sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlar para cezasına razı olacak. Peki ehliyet yenilemek kaç para? Ehliyet yenilemede son tarih ne? Ehliyet yenilemeyen ne kadar ceza ödeyecek? İşte geri sayım sürerken, merak edilen sorular ve yanıtlarıyla ilgili tüm detaylar...
Milyonlarca sürücü için geri sayım sürerken; ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüleri telaş sardı.
Kimi çoktan yeni ehliyetini aldı, kimi de artan yoğunluktan dolayı sıraya girdi. Başvuru yoğunluğu her an artarken, nüfus müdürlükleri de doldu taştı.
Eski tip ehliyeti olanlar, ehliyetlerini yenilemek için nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Randevuların yüzde 100'e yakınının dolduğu belirtilirken; bir şekilde randevu almayı başarabilen vatandaşlar işlerini halledebildi.