Üşenip gitmeyen yandı! 15 TL yerine 333 katı daha fazla para ödeyecekler...

Üşenip de ehliyetini yenilemeyenler yandı... Yeni yıla kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar, 15 TL yerine 5 bin TL ödemek zorunda kalacak. Ayrıca 1 Ocak 2025 tarihinden sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlar para cezasına razı olacak. Peki ehliyet yenilemek kaç para? Ehliyet yenilemede son tarih ne? Ehliyet yenilemeyen ne kadar ceza ödeyecek? İşte geri sayım sürerken, merak edilen sorular ve yanıtlarıyla ilgili tüm detaylar...