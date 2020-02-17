Uşak'ta yaşayan Emine Sargın 8 ayda 148 margarin kütlesi yağ yaktı!

"Nefes alamamaya başladım": Fazla kilolardan ötürü yaşadığı sorunları dile getiren Emine Sargın, "Bütün hayatım kilo olmuştu. Yani her şey kilonun sıkıntılarından dolayıydı. Geceleri ayak ağrılarımdan dolayı uyuyamıyordum, gündüzleri hareketim çok kısıtlanıyordu. Çalışıyorum, hemşireyim. Mecburen hareketli bir hayatım olması lazımdı ama istediğim gibi çalışamıyordum. Kilo beni engelliyordu. Artık nefes alamıyordum, yaşayamıyordum” dedi.