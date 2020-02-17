Uşak'ta yaşayan Emine Sargın 8 ayda 148 margarin kütlesi yağ yaktı!
Uşak'ta yaşayan Emine Sargın, vücut ağırlığının 123 kiloya çıkmasının ardından sağlık problemleri sebebiyle gittiği uzman diyetisyen eşliğinde 8 ayda 47 kilo vererek 76 kiloya indi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan hemşire Emine Sargın, aldığı fazla kilolar sebebiyle gündelik hayatında ve iş yaşamında sıkıntılar yaşamaya başladı. Zorluklar karşısında pes etmeyen Sargın, uzman diyetisyene gitmeye karar verdi. Sargın, daha sonrasında uzman diyetisyenin desteğiyle 8 ayda 47 kilo vererek 76 kiloya indi.
"Nefes alamamaya başladım": Fazla kilolardan ötürü yaşadığı sorunları dile getiren Emine Sargın, "Bütün hayatım kilo olmuştu. Yani her şey kilonun sıkıntılarından dolayıydı. Geceleri ayak ağrılarımdan dolayı uyuyamıyordum, gündüzleri hareketim çok kısıtlanıyordu. Çalışıyorum, hemşireyim. Mecburen hareketli bir hayatım olması lazımdı ama istediğim gibi çalışamıyordum. Kilo beni engelliyordu. Artık nefes alamıyordum, yaşayamıyordum” dedi.
"Bir ayda 10 kiloya yakın kilo verdim": Kendisi için zorlu geçen sürece rağmen pes etmediğini belirten Sargın, “Uzun bir süre yağ kütlesi olarak gezdim. Asansörde belirli bir kilo vardı. Kiloya bakıyordum. Asansördekilerin kilosunu hesaplıyordum ve kendime bakıyordum.
Ben 120’nin üstüyüm. ‘Asansör kalsa herkes beni suçlayacak’ diyordum. Zaten ilk 1 ayda 10 kiloya yakın kilo verdim. Ondan sonrası da hiç fark etmeden devam etti" ifadelerini kullandı.