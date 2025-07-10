Uşak'ta orman yangını kontrol altına alındı! Hasar drone ile görüntülendi...
Uşak'ın Banaz ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.
Kızılhisar köyü yakınlarında 8 Temmuz'da tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bölgedeki çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.
Öte yandan yangına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRAMIŞTI
Kızılhisar köyü yakınlarındaki bir buğday tarlasında 8 Temmuz'da biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçramıştı.