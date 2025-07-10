BIST 10.351
DOLAR 40,06
EURO 47,14
ALTIN 4.286,63

Uşak'ta orman yangını kontrol altına alındı! Hasar drone ile görüntülendi...

|
Uşak'ta orman yangını kontrol altına alındı! Hasar drone ile görüntülendi...

Uşak'ın Banaz ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.

Uşak'ta orman yangını kontrol altına alındı! Hasar drone ile görüntülendi... - Resim: 1

Kızılhisar köyü yakınlarında 8 Temmuz'da tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

15
Uşak'ta orman yangını kontrol altına alındı! Hasar drone ile görüntülendi... - Resim: 2

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bölgedeki çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

25
Uşak'ta orman yangını kontrol altına alındı! Hasar drone ile görüntülendi... - Resim: 3

Öte yandan yangına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

35
Uşak'ta orman yangını kontrol altına alındı! Hasar drone ile görüntülendi... - Resim: 4

YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRAMIŞTI

Kızılhisar köyü yakınlarındaki bir buğday tarlasında 8 Temmuz'da biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçramıştı.

45