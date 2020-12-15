Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama! 2 yaralı var

UŞAK'ta dün iki ayrı evde meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 6 kişi yaralanmıştı. Kentte bugün yeni bir patlama daha oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, önceki gün saat 10.00 sıralarında Uşak Belediyesi'nin yaptığı alt yapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi sonucu doğal gaz sızıntısı yaşandı. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz A.Ş. (UDAŞ) ekipleri, bölgedeki gaz akımını kesip, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Onarım çalışmasının ardından bölgeye gece saatlerinden itibaren bölge bölge gaz verilmeye başlandı.