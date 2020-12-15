Uşak'ta iki günde doğal gaz kaynaklı üçüncü patlama! 2 yaralı var
UŞAK'ta dün iki ayrı adreste meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bugün de bir başka evde yine doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yaşlı bir çift yaralandı.
UŞAK'ta dün iki ayrı evde meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 6 kişi yaralanmıştı. Kentte bugün yeni bir patlama daha oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, önceki gün saat 10.00 sıralarında Uşak Belediyesi'nin yaptığı alt yapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi sonucu doğal gaz sızıntısı yaşandı. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz A.Ş. (UDAŞ) ekipleri, bölgedeki gaz akımını kesip, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Onarım çalışmasının ardından bölgeye gece saatlerinden itibaren bölge bölge gaz verilmeye başlandı.
Atatürk Mahallesi 2'nci Şeker Sokak ve yaklaşık 500 metre mesafedeki 6'ncı Yunus Emre Sokak'taki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki kombilerde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamalarla birlikte, panik yaşayan mahalleli sokaklara döküldü
Ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki binalarda hasar meydana geldi, camları kırıldı. Park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Patlamalarla birlikte çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan 6 kişi hastanede tedaviye alındı.
Her iki patlamaya ilişkin soruşturma sürerken, bugün sabah saatlerinde bu kez de Kemalöz Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katında, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.