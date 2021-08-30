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Uşak'ta dehşet! Cinnet getiren kadın kocasını öldürdü

Uşak'ta dehşet! Cinnet getiren kadın kocasını öldürdü

UŞAK'tan son gelen haber feci... Cinnet getiren kadın, kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan koca, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uşak'ta dehşet! Cinnet getiren kadın kocasını öldürdü

Korkunç olay Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Akbulut ( 36) ve karısı S.A. (37) henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı.

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Uşak'ta dehşet! Cinnet getiren kadın kocasını öldürdü

 Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. 

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Uşak'ta dehşet! Cinnet getiren kadın kocasını öldürdü

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Uşak'ta dehşet! Cinnet getiren kadın kocasını öldürdü

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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