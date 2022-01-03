Uşak'ta can pazarı! Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Uşak'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. İnsanların camlarda kurtarılmayı bekledikleri anlar kameralara yansıdı...
Uşak'ta Kemalöz Mahallesi Şehit Veli Uludağ Sokak'ta 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan Ö.O. ile beraberindeki kuzeni ve kardeşi, dumanı fark edip evden çıktı.
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede dumanın binaya yayılması üzerine apartman sakinleri balkonlara çıktı.
İtfaiye ekipleri, balkon ve pencerelerden mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.
Ekiplerce söndürülen yangında dumandan etkilenen 7 kişi ambulanslarda tedavi edilirken, 1 kişi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.