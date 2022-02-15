Uşak'ta 3 çocuğunun annesini ormanda öldürüp kendisini ağır yaraladı!

Uşak’ta 3 çocuğunun annesi olan karısını av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla kendisini ağır yaraladı. Edinilen bilgilere göre; Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi olan eşi Nazife Bulut (39) ile bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille Uşak Kent Ormanı’na gitti.