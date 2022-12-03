Uruguay Gana maçında saha bir anda karıştı: Muslera çılgına döndü, hakemin üzerine yürüdü ve...
2022 Dünya Kupası'nda Uruguay H Grubu'nda Portekiz ve Güney Kore'nin arkasında kalarak turnuvaya veda etti. Maç sonunda ise Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera hakemin üzerine yürüdü.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ve sürprizler devam ediyor. H Grubu'nun son maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi.
Her iki takımın da Güney Kore - Portekiz maçından gelecek sonuca göre mutlak galibiyete ihtiyacının olduğu müsabaka yüksek tansiyonda oynandı. Uruguay, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ancak işler beklediği gibi gitmedi.
GÜNEY KORE MAÇI, URUGUAY'I YIKTI
Karşılaşmadan Arrascaeta'nın attığı gollerle 2-0 galip ayrılan Uruguay; maçın son anlarına doğru son 16 turuna yükselmenin hayallerini kurarken, Güney Kore - Portekiz müsabakasından gelen haberle yıkıldı.
Asya ekibi, Portekiz karşısında 90+1. dakikada 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla tamamlayarak H Grubu'nda 2. sıraya yükseldi. Güney Kore maçının skorunu 90. dakikada öğrenen ve bir üst tura yükselmek için 1 gole ihtiyacı olan Uruguay, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yüklendi ancak aradığı golü bulamadı.