Ursula Andress'in bikinisi açık artırmayla satılacak! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamadı

Müzayede şirketi Profiles in History’den yapılan açıklamada, dünyanın en ünlü bikinisinin 12 - 13 Kasım’da ABD’de internetten yapılacak açık artırmayla satılacağı duyuruldu. İlk Bond kızı olan Ursula Andress’in filmde giydiği ve bikininin yaygınlaşmasını sağlayan ikonik bikininin 500 bin dolara (3.9 milyon lira) satılması bekleniyor.