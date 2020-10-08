Ursula Andress'in bikinisi açık artırmayla satılacak! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamadı
Ünlü İngiliz ajan filmi serisi James Bond’un ilki olan, 1962 yapımı Dr. No'da Ursula Andress’in giydiği bikininin açık artırmayla satılacağı açıklandı.
Müzayede şirketi Profiles in History’den yapılan açıklamada, dünyanın en ünlü bikinisinin 12 - 13 Kasım’da ABD’de internetten yapılacak açık artırmayla satılacağı duyuruldu. İlk Bond kızı olan Ursula Andress’in filmde giydiği ve bikininin yaygınlaşmasını sağlayan ikonik bikininin 500 bin dolara (3.9 milyon lira) satılması bekleniyor.
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Müzayedede satılacak diğer eşyalar arasında Ölümsüz Elmaslar filminde Ernst Blofeld’in giydiği imzalı gri ceket ve 1973 yapımı Yaşamak İçin Öldür filminde James Bond’u canlandıran Roger Moore’un giydiği pijama da yer alıyor.
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Ursula Andress'in James Bond bikinisi 2016 yılında Paris'teki James Bond sergisinde yer aldı.
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Ursula Andress / Dr. No (1962)
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