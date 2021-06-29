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Ürküten görüntüler! Sel korona mezarlarını ortaya çıkardı dünya bu görüntüyü konuşuyor

Ürküten görüntüler! Sel korona mezarlarını ortaya çıkardı dünya bu görüntüyü konuşuyor

Delta varyantının pençesindeki Hindistan'dan inanılmaz görüntüler geldi. Mevsimsel muson yağmurlarının başlaması ile meydana gelen sel koronavirüsten ölenlerin mezarlarının açılmasına neden oldu.

Ürküten görüntüler! Sel korona mezarlarını ortaya çıkardı dünya bu görüntüyü konuşuyor

2 yıldır var olan koronavirüs (Kovid-19) delta varyantı ile can almaya devam ediyor. Delta varyantının çıktığı ülke olan Hindistan'da kriz bitmek bilmiyor. 

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Ürküten görüntüler! Sel korona mezarlarını ortaya çıkardı dünya bu görüntüyü konuşuyor

Pandemi nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasında olduğu ülkede defin işlemlerine de yetişilemiyor. Bu nedenle ülkede cesetler üst üste yakılıyor ya da hızlıca gömülüyor. 

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Ürküten görüntüler! Sel korona mezarlarını ortaya çıkardı dünya bu görüntüyü konuşuyor

Derin kazılmayan ve kimi zaman topluca gömülen bedenler inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Ürküten görüntüler! Sel korona mezarlarını ortaya çıkardı dünya bu görüntüyü konuşuyor

Mevsimsel muson yağmurlarının başlaması ile meydana gelen sel virüs nedeniyle yaşamını yitirip sahile gömülen insanların cesetleri ortaya çıkardı.

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