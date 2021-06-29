Ürküten görüntüler! Sel korona mezarlarını ortaya çıkardı dünya bu görüntüyü konuşuyor
Delta varyantının pençesindeki Hindistan'dan inanılmaz görüntüler geldi. Mevsimsel muson yağmurlarının başlaması ile meydana gelen sel koronavirüsten ölenlerin mezarlarının açılmasına neden oldu.
2 yıldır var olan koronavirüs (Kovid-19) delta varyantı ile can almaya devam ediyor. Delta varyantının çıktığı ülke olan Hindistan'da kriz bitmek bilmiyor.
Pandemi nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasında olduğu ülkede defin işlemlerine de yetişilemiyor. Bu nedenle ülkede cesetler üst üste yakılıyor ya da hızlıca gömülüyor.
Derin kazılmayan ve kimi zaman topluca gömülen bedenler inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Mevsimsel muson yağmurlarının başlaması ile meydana gelen sel virüs nedeniyle yaşamını yitirip sahile gömülen insanların cesetleri ortaya çıkardı.