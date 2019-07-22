Ürgüp'te tüf kayalara oyulmuş tarihi Rum misafirhanesi! Turizme kazandırılmayı bekliyor

Paydak, "19'uncu yüzyıl sonu ve 20'nci yüzyılın hemen başında yapılan, Rum duvar resim ve yazı sanatının en seçkin örneklerinin yer aldığı tüf kayaya oyulu misafirhanede yer alan değerlerin etkin bir şekilde korunması gerektiğine inanıyorum. Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yetkilileri, bu kültürel eserin değerlendirme kapsamına alındığı şeklinde bilgi verdi" diye konuştu.