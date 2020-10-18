Urfalı Hikmet Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık soruyu açtırdı! Bakın ne kadar kazandı
Kim Milyoner Olmak İster'e geçtiğimiz hafta damga vuran Urfalı Hikmet 250 bin liralık soruyu dün akşam yayınlanan son bölümde açtırdı.
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu, ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster Hikmet Karakurt’un gösterdiği başarı vatandaşlardan takdir topladı. Twitter’da büyük destek yağan yarışmacının programda yaşadığı sevinç izleyenleri duygulandırdı.
17
125.000 TL değerindeki ‘Ali Bahçetepe beton blok kırma rekoru 2015’ sorusunu doğru yanıtlayan Urfalı Hikmet Karakurt, 250.000 TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı.
27
Urfalı Hikmet 250 bin TL'lik "Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Amstrong Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?" soru karşısında bir süre düşündü.
37
İkinci bölümde 250 bin TL'lik soruyu açtıran Hikmet Karakurt soruyu görünce uzun uzun düşündükten sonra yarışmadan çekildi ve 125 bin lira aldı.
47