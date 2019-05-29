Ürettikleri binlerce liraya satılıyor bu işi Türkiye'de sadece bir kadın yapıyor

Bu işi yapan tek kadın: 5 yıllık bir emeğin sonucunda okulu bitirdiğini ve usta olduğunu belirten Bayar, şu anda bu işi yapan tek kadın olduğunu söyledi. Bayar, sözlerine şu şekilde devam etti: "İmalat erkek mesleği deniliyor. Ben sınava girdiğimde de 'Marangoz mu olacaksın' demişlerdi. Bir kadının böyle bir şey yapması diğer insanlara şaşırtıcı geliyor. Kanun zor bir çalgı aleti ama zor olsa da mesleğimi devam ettiriyorum.”