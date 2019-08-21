Üretici buruk! Sarı altının rekoltesi düşük bekleniyor
Türkiye'nin 6 milyon tona yaklaşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırın hasadı yapılmaya başlandı. Kentte Ocak ile Nisan ayları arasında yağan aşırı yağmur nedeniyle mısırda rekoltenin düşük olması bekleniyor.
Yüreğir Ovası'nda mısır eken üreticiler hasada başladı. Yerdelen Mahallesi’nde gerçekleşen hasatta, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin düştüğünü belirtti. Geçen Ocak ayında Adana’ya yağışın çok düşmesinin Şubat ve Mart ayında ekimi yapılacak mısırların geç ekilmesine neden olduğunu kaydeden Doğan, hasadın normalden 2 hafta daha geç başlanıldığını ifade etti.
Türkiye’de 5 milyon 919 bin dönüm, Adana’da ise 739 bin 429 dönüm alanda mısır ekildiğini ancak Adana'da rekoltenin düşük olduğunu belirten Doğan, “Rekolte bu yıl biraz düşük. Bu tarladan geçen yıl bin 500 kilogram rekolte alınırken, bu yıl bin 300 kilogram anca ürün alınabilmekte. Yağıştan dolayı geç ürün ekildiğinden verimde düşüklük var. Bu yıl bazı yerlerde yüzde 20 rekolte düşüklüğü var. Haftaya rekolte tam belli olacak” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığının mısır fiyatlarını geçmiş yıllara göre erken açıkladıklarını hatırlatan Doğan, bin 150 lira olarak belirlenen fiyattan memnun olduklarını anlattı. Doğan, şunları kaydetti:
“Bu yıl fiyatlar geçen yıla oranlar yüzde 21 oranında arttırıldı. Destek ise ton başına 60 lira oldu. Çiftçinin eline geçen para ton başına bin 210 lira. Bu parada ne az ne çok. Çiftçiyi sevindirdi. Çiftçimiz ürününü gönül rahatlığıyla lisanslı depolara dökebilir. Ürünleri tamamen devlet güvencesi altındadır. Çiftçimiz ürününü oraya döktüğünde üretim ile ilgili finans kaynağı oluşturuyor.”