Üretici buruk! Sarı altının rekoltesi düşük bekleniyor

Türkiye’de 5 milyon 919 bin dönüm, Adana’da ise 739 bin 429 dönüm alanda mısır ekildiğini ancak Adana'da rekoltenin düşük olduğunu belirten Doğan, “Rekolte bu yıl biraz düşük. Bu tarladan geçen yıl bin 500 kilogram rekolte alınırken, bu yıl bin 300 kilogram anca ürün alınabilmekte. Yağıştan dolayı geç ürün ekildiğinden verimde düşüklük var. Bu yıl bazı yerlerde yüzde 20 rekolte düşüklüğü var. Haftaya rekolte tam belli olacak” ifadelerini kullandı.