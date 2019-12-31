Uraz Kaygılaroğlu'nun yıllar içerisinde yaşadığı dönüşüme kimse inanamıyor!
Star TV'nin iddialı dizisi Sefirin Kızı'nda rol alan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halinden şimdiki hali arasındaki fark herkesi hayrete düşürdü.
Star TV'de izleyiciyle buluşan Sefirin Kızı'nda Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu 140 kilodan yıllar içerisinde verdiği kilolarla resmen başka birine dönüştü.
Oyunculuk kariyerine 'Es Es, Pis Yedili, Ege'nin Hamsisi, Baba Candır' gibi dizilerle başlayan Uraz Kaygılaroğlu, yıllar içerisinde verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu.
Yetenekli oyuncu daha önce katıldığı canlı yayında 140 kilodan 76 kiloya kadar düştüğünü itiraf etmişti.
Uraz Kaygılaroğlu kilo verme süreciyle ilgili olarak, "Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı"