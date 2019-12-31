Uraz Kaygılaroğlu'nun yıllar içerisinde yaşadığı dönüşüme kimse inanamıyor!

Uraz Kaygılaroğlu kilo verme süreciyle ilgili olarak, "Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı"