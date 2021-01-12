Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi bakın kim çıktı Melis İşiten'le boşanmıştı
Sefirin Kızı dizisiyle konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi.
2019 yılında Melis İşiten ile evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu, şimdilerde Star TV'deki dizisi Sefirin Kızı'ndan ayrılmasıyla magazin gündeminde konuşuluyordu. Fakat Kaygılaroğlu'nun bomba haberi bambaşka çıktı.
Çocuğunun annesi Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini bitirdikten sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan oyuncu, yeni aşkını takipçileriyle cesurca paylaştı.
Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan başarılı oyuncu sevgilisiyle çekilmiş sarmaş dolaş pozunu yayımladı.
Paylaşımına sevgilisini de etiketleyen Kaygılaroğlu'nun menajeri Gamze Okutan ile birlikte olduğu öğrenildi.