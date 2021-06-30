Uraz Kaygılaroğlu'ndan eski eşi Melis İşiten'e bomba mesaj: Canım benim

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 5 yıl süren evliliğinden Ada isminde kızları dünyaya gelirken, ikili ani bir kararla 2019 yılında boşandı.