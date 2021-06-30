Uraz Kaygılaroğlu'ndan eski eşi Melis İşiten'e bomba mesaj: Canım benim
Sefirin Kızı dizisindeki Gediz rolüyle ekranların yükselişe geçen erkek oyuncularından biri olan Uraz Kaygılaroğlu, kızının annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra hızlı aşk hayatına kaptırdı. Ancak Kaygılaroğlu, son sevgilisi Gülcan Demir'den ayrılmasının ardından eski eşi Melis İşiten'in fotoğrafını 'Canım benim' notuyla paylaşınca sosyal medya karıştı.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2019 yılında yolunu ayırdığı eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü unutmadı. Geçtiğimiz günlerde adı Gülcan Arslan ile adı aşk dedikoduların karışan Kaygılaroğlu, kızı Ada'nın annesi İşiten'in yeni yaşını sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Kaygılaroğlu, paylaşımına "İyi ki doğdun canım benim" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 5 yıl süren evliliğinden Ada isminde kızları dünyaya gelirken, ikili ani bir kararla 2019 yılında boşandı.
Yollarını ayırsalar da dostluklarını yürüten çiftten Kaygılaroğlu, son paylaşımı ile dikkat çekti. Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten'in yeni yaşını kutlamayı unutmadı.
2014 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, yaklaşık 5 yıl evli kaldılar.