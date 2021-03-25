Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılan Melis İşiten, Sergen Deveci'yle aşk yaşıyor!
ATV'nin Maraşlı dizisinde rol alan Melis İşiten, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılmıştı. İşiten, gönlünü Sergen Deveci'ye kaptırdı.
Melis İşiten, 2014 yılında evlendiği Uraz Kaygılaroğlu ile anlaşmazlık nedeniyle 2019'da sürpriz bir şekilde ayrılmış, bu ayrılık çiftin hayranlarını üzmüştü.
Ünlü çift, boşanmalarına rağmen kızları Ada için sık sık bir araya geliyordu. Hatta bu nedenle ikilinin zaman zaman barıştığı yönünde iddialar ortaya atılıyordu.
Ancak Uraz Kaygılaroğlu'nun meslektaşı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından İşiten'in de gönlünü komedyen Sergen Deveci'ye kaptırdığı öğrenildi. Güzel oyuncu, aşkını Instagram hesabından duyurdu.
Aşkını bu paylaşımla duyurdu
Ünlü oyuncu, paylaşımında Deveci'yi etiketleyerek, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun" notunu düştü.